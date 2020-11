Wildfire s’offre une sortie sur consoles en décembre

Après l’explosion qu’a connu le jeu indépendant sur la dernière décennie, avec les succès extraordinaires de titres comme Minecraft, Terraria ou Stardew Valley, il n’y a plus rien d’étonnant à voir débarquer un titre issu de ce marché sur consoles. C’est pourquoi la nouvelle du jour, bien qu’elle soit réjouissante, n’est pas si inattendue que cela, bien que Wildfire n’ait pas connu médiatisation aussi bruyante que certains de ses pairs !

À l’assaut des consoles de salon

Financé grâce à une campagne Kickstarter qui a récolté le double de la somme escomptée, Wildfire est un petit jeu au concept plutôt intéressant. Nous lui accordions même un Indy Story en début d’année, une chronique vidéo vous présentant en détail un titre indépendant, si tant est que celui-ci mérite que l’on en parle.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que ce jeu d’infiltration et de plateforme soit parvenu à trouver son public sur PC, puisque moins d’un an après sa sortie originale il s’apprête déjà à connaître une parution sur consoles. C’est en effet ce que vient d’annoncer l’éditeur, via un trailer qui officialise son arrivée dans nos salons.

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre bien longtemps pour en profiter, puisque la version consoles de Wildfire est attendue pour le début du mois prochain. Il sortira en effet sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 13 décembre, exclusivement en version dématérialisée. Aucun prix d’annoncé pour le moment, mais il y a fort à parier que cette édition console s’aligne sur le PC, soit une quinzaine d’euros.