Wild Dose : Un premier épisode gratuit et une campagne Kickstarter bientôt clôturée

Lancé sur la plateforme Kickstarter au début du mois, Wild Dose, le projet de Lappi Soft, continue de faire l’objet d’une campagne de financement participatif.

Maxime Bernard, l’unique développeur de ce studio basé en Haute-Savoie, profite de ce rappel pour nous représenter son jeu dystopique via un teaser trailer.

Futur crack ?

Sous la forme d’un jeu d’aventure à la première personne, Wild Dose propose une historie à la frontière du réel et du virtuel. D’abord au sein d’une ville au style cyberpunk, le personnage que l’on incarne va rapidement divaguer à l’intérieur des délires virtuels que procurent la Wild Dose.

Vendue parmi les nombreuses cyberdrogues permettant d’échapper à la dure réalité vécue dans ce monde, la Wild Dose représente la plus puissante et la plus dangereuse d’entre elles. Ainsi, si au départ la séparation entre les mondes reste dissociable, ce sera de moins en moins le cas au fur et à mesure des doses prises.

Tout en gérant ces allers-retours sensoriels périlleux, vous pourrez également aider les citoyens d’Eleftheria et découvrir leurs histoires, en allant jusqu’à accepter des contrats privés, car tous les moyens sont bons pour se procurer sa dose. Et au beau milieu de cette société plongée dans une atmosphère psychédélique et désespérante, vous serez celle ou celui qui sera apte à déclencher une révolution face au système en place.

Le titre de Maxime Bernard poursuit donc sa campagne Kickstarter, dont l’objectif se rapproche de son accomplissement et où il est bien entendu toujours possible de participer d’ici la fin du mois en vous rendant sur la page consacrée. Sachez enfin que le premier chapitre intitulé Wild Dose: First Session est jouable gratuitement sur Steam. En plus de la plateforme de Valve, le soft compte arriver en 2022 sur Xbox One et Nintendo Switch.