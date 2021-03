La Wii U a droit à une nouvelle mise à jour, la première depuis 2018

Alors que Nintendo semble tout miser sur la Switch, la malheureuse Wii U revient d’entre les morts avec une mise à jour surprise. Pas de quoi s’emballer mais la nouvelle mérite tout de même d’être soulignée puisque cela fait un bail que la console n’y avait pas eu droit.

Avec l’énorme succès de la Switch, Nintendo semble en avoir fini avec les consoles du passé comme la 3DS qui aura fait son temps, et la Wii U qui est le signe d’un échec commercial incontestable. Cette dernière aura au moins eu le mérite d’apporter d’excellents jeux que la firme japonaise n’hésite pas à recycler à l’image de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury récemment. Pourtant, voilà qu’une mise à jour pointe le bout de son nez sans prévenir.

Le 1er mars 2021, la Wii U est passée en version 5.5.5 U. Le patch note fourni par Nintendo ne dit malheureusement pas grand-chose sur les améliorations apportées :

D’autres améliorations et des ajustements mineurs ont été apportés à la stabilité du système afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Généralement, les précisions de ce genre cachent des correctifs plus ciblés, notamment pour lutter contre le piratage. Dans le cas ici présent, on ne sait pas encore ce qui a vraiment bougé même si le dataminer « OatmealDome » a remarqué des changements sur le code SSL (une technologie qui créée un canal sécurisé sur internet représenté par le fameux cadenas sur vos navigateurs).

It appears that some SSL code was changed, and that might be it.https://t.co/wct0P8HaQS

— OatmealDome (@OatmealDome) March 2, 2021