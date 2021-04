La Wii en or fabriquée pour la reine Elizabeth II est désormais en vente sur eBay

Il y a quelques années, une drôle d’histoire avait placé la reine Elizabeth II au centre d’un plan de communication bien rôdé. Lorsque THQ cherchait à promouvoir la sortie de son jeu Big Family Games, une Wii en or avait été fabriquée pour être envoyée à Buckingham Palace, en cadeau pour la reine. Cependant, cette console est aujourd’hui sur eBay, comme nous l’apprend Polygon.

La Wii la plus chère du monde

Alors non, le reine Elizabeth II n’a probablement pas besoin d’argent au point de revendre « sa » console. On met ici des guillemets puisque la reine n’a certainement jamais vu la couleur de cette Wii spéciale, étant donné que c’est Donny Fillerup, un collectionneur de bien précieux interviewé par Consolevariations.com, qui est désormais en possession de la console de Nintendo.

Cette même Wii, en or 24 carats, a été listée sur eBay et mise aux enchères. Le collectionneur estime sa potentielle valeur à 1 million de dollars, mais espère en tirer 300 000 dollars pour s’acheter sa maison. Cette Wii serait toujours en état de fonctionnement, avec un profil au nom de THQ, et est vendue avec le jeu Big Family Games. C’est toujours ça de pris.