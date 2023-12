Wholesome Snack : Les 16 jeux à retenir de l’émission consacrée aux jeux mignons et relaxants

Vous trouverez ici un résumé des annonces du Wholesome Snack du 6 décembre, avec les trailers les plus importants.

Vivarium

Le premier jeu à nous avoir tapé dans l’œil se nomme Vivarium et se présente comme une aventure cozy qui demande d’explorer les environs d’un village tranquille. S’il attire l’attention, c’est surtout pour son parti pris visuel unique, qui n’est pas sans rappeler l’esthétique des animes des années 70/80, ce qui lui donne un charme fou. La sortie n’est pas encore précisée et le site officiel du jeu est encore tout frais, autant dire qu’il faudra patienter.

Communite: Build Together

Pour celles et ceux qui aiment les city-builder mais qui souhaiteraient rendre l’expérience un peu moins solitaire, Communite: Build Together a la solution pour vous puisqu’il met en avant la construction en multijoueur et l’entraide, et avec des animaux adorables. Le titre est actuellement disponible en bêta et sortira sur PC et Android.

Pine Hearts

Pine Hearts nous emmène quant à lui explorer la nature dans un jeu d’aventure qui demandera aussi bien de jouer à la marelle que d’explorer de sombres donjons remplis d’énigmes, puisque le jeu semble beaucoup miser sur ses puzzles (et sur l’histoire de son petit protagoniste). La sortie est prévue début 2024 sur Steam.

Lightyear Frontier

Voilà plusieurs années que l’on entend parler de Lightyear Frontier, un simulateur agricole sur une planète éloignée, où l’on est équipé d’un mécha capable de répondre à tous nos besoins. Une aventure qui peut aussi se vivre en coopération jusqu’à 4. On apprend maintenant que l’accès anticipé du jeu démarrera dès le mois de mars sur PC et Xbox Series.

Go-Go Town!

On parlait plus tôt de city-builder à vivre à plusieurs, et Go-Go Town! pourra aussi entrer dans cette case, avec une petite touche Animal Crossing. Vous pourrez gérer tout une ville en répondant à ses problèmes tout en la personnalisant à l’envie, le tout à plusieurs. Une session de test jouable en coop sur un même PC sera mise en ligne dans le courant du mois de février sur Steam.

Snacko

Vous aimez les chats ? Bien sûr que vous aimez les chats, quelle question. Vous serez donc intéressés à l’idée d’en jouer un dans Snacko, un jeu d’aventure et de craft dans lequel on incarne un félin dans des décors en 3D, mais avec un personnage tout en pixels 2D. Si vous souhaitez en savoir plus, le jeu vient de lancer son accès anticipé sur PC.

Baladins

Vous avez peut-être découvert Baladins lors de l’un de nos AG French Direct, et c’est sans surprise que l’on retrouve le titre au sein de ce Wholesome Snack, tant sa direction artistique charmante colle avec la thématique de l’émission. Un nouveau trailer du jeu a été partagé, avec une information capitale à retenir : le jeu sortira bien sur PS4, PS5 et Switch en plus du PC, et ce dès le début d’année 2024.

Eastward Octopia

Eastward va poursuivre son aventure avec une extension nommée Octopia, dans laquelle les protagonistes Sam et John vont surtout se consacrer à la gestion d’une ferme. Une nouvelle épopée bien plus tranquille qui demandera de redonner des couleurs et de la joie de vivre à la ville. La sortie est prévue pour le 31 janvier 2024 sur Switch.

Simpler Times

Simpler Times veut vous offrir une bouffée de nostalgie et de calme, dans un jeu qui dit vouloir encourager la méditation. On y vivra l’aventure de Taina, une jeune fille que l’on va voir évoluer sur plus d’une dizaine d’années, et ce seulement via l’intermédiaire de sa chambre, au fil des saisons qui passent. Pas de date de sortie programmée pour l’instant, mais le jeu arrive prochainement sur Steam.

Summerhouse

Le créateur des minimalistes Superflight et Islanders revient avec un projet qui se veut tout aussi simple mais captivant, avec Summerhouse. Le principe est clair, vous pourrez construire la maison de vos rêves avec des tas d’architectures différentes, des paysages uniques, et des styles distincts. Mais seulement la façade de cette maison ou des autres habitations aux alentours. Le jeu sortira en 2024 et une démo est disponible sur Steam.

Bugaboo Pocket

Si vous vous sentez l’âme d’un entomologiste, Bugaboo Pocket vous propose d’avoir votre propre insecte de compagnie sur lequel vous devrez veiller, façon tamagochi. Un titre étonnant qui avait déjà une sortie PC prévue pour 2024, à laquelle vient s’ajouter une sortie sur Nintendo Switch.

Europa

On a l’impression de voir Europa à chaque conférence, mais le jeu d’aventure à la musique envoutante avait quelque chose d’important à nous dire durant cette émission. On sait maintenant qu’il sera disponible le 16 avril prochain. Si ces images vous donnent envie, vous pouvez d’ores et déjà essayer la démo du jeu sur Steam.

Duck Detective: The Secret Salami

L’étonnant Duck Detective: The Secret Salami nous mettra dans les plumes d’un canard détective, qui doit résoudre une enquête pas comme les autres. Un petit jeu qui se termine en 90 minutes et qui est décrit comme un mélange entre la série Aggretsuko et le jeu Return of the Obra Dinn (pour son gameplay basé sur les énigmes). La sortie est prévue sur PC en 2024.

Trash Goblin

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut incarner un gobelin dans un jeu, étant donné qu’on nous charge plutôt de les éliminer. Mais Trash Goblin nous fera jouer dans la peau de l’une de ces créatures, qui tient un établi dans lequel il doit tailler dans la roche pour découvrir de nombreux trésors, avant de les nettoyer pour ses clients. Le jeu vient d’ouvrir son Kickstarter.

Momento

Momento peut se présenter comme une suite spirituelle de l’excellent Unpacking, tant les mécaniques sont similaires. Ici, pas de déménagement, mais du rangement, avec des pièces dans lesquelles il faut tout bien remettre en place afin de retrouver un peu d’harmonie. Malheureusement, aucune date de sortie ici.

Voyagers of Nera

Dernier jeu à avoir été présenté lors du show, Voyagers of Nera semble être plutôt ambitieux et nous demande de partir à l’aventure en explorant plusieurs îles, tout en combattant quelques monstres et en collectant les matériaux nécessaires pour votre survie et pour personnaliser votre île. Un jeu coop de survie à vivre à plusieurs, ce qui n’est pas très original en soi, mais les premières images du titre affichent une direction artistique assez séduite. On verra si tout cela tient ses promesses lors de sa sortie en 2024 sur Steam.

Voilà de quoi conclure ce résumé du Wholesome Snack, qui a le mérite de mettre en avant des jeux indépendants qui aident à nous détendre et à nous offrir une belle parenthèse.