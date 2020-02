GOG : Un week-end de promotions sur le catalogue Bethesda

Comme très régulièrement, le revendeur GOG.Com propose des réductions sur une partie de son catalogue. Cette fois-ci, la boutique s’attarde sur l’éditeur Bethesda pour proposer une bonne vingtaine de jeux en promotion. On y retrouve des titres récents et des moins récents et une bonne occasion de rattraper certaines aventures.

De Fallout à Quake en passant par Dishonored

Forcément, les grosses licences sont présentes. On y retrouve des sorties récentes, même si le dernier Wolfenstein ou Prey n’y font pas partie. Par contre, les classiques DOOM, Quake et Fallout sont là, et cela forcément plaisir aux amateurs.

Voici une sélection :

Bien sûr, la liste n’est pas complète ici et vous pouvez retrouver toutes les offres à cette adresse.