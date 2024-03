Warner Bros Games dit vouloir davantage de jeux service, de free-to-play et de jeux mobiles, et moins de AAA

Quand tu comprends tout de travers

David Zaslav avait déjà déclaré en novembre que l’entreprise devrait s’intéresser davantage au domaine des jeux service, alors même que d’autres Sony ralentissent la cadence en sentant le vent tourner. Mais le président de la Warner n’est pas bien connu pour avoir le nez creux, c’est pourquoi il persiste et signe dans cette direction, sans pour autant abandonner complètement le monde des AAA solo. J.B. Perrette, directeur de la branche gaming du groupe, a d’ailleurs joué les perroquets lors d’un événement relayé par Gamespot, dans lequel il indique que oui, Warner Bros va continuer à s’engouffrer dans le domaine du jeu service, des free-to-play, ou encore des jeux mobiles :

« Nous redoublons d’efforts sur les jeux car nous pensons qu’il y a beaucoup plus d’opportunités de croissance que nous pouvons exploiter avec les licences et certaines des capacités dont nous disposons dans nos studios. Plutôt que de simplement lancer un jeu unique sur console, comment pouvons-nous développer un jeu autour, par exemple, d’un Hogwarts Legacy ou de Harry Potter, qui soit un jeu service où les gens peuvent vivre, travailler, construire et jouer dans ce monde ? De manière continue ? »

Et on se demande bien dans quel monde parallèle ces exécutifs vivent aujourd’hui. En un an, Warner Bros Games a connu deux événements majeur : d’un côté la sortie événement de Hogwarts Legacy, jeu solo le plus vendu de 2023 avec 22 millions d’exemplaires ; et de l’autre Suicide Squad: Kill the Justice League, un jeu service qui se révèle être un échec cuisant avec un nombre de joueurs qui tombe en dessous des jeux solos du groupe, disponibles depuis plusieurs années. La conclusion de Warner Bros ? Davantage de jeux service.

Oui, ça l’air idiot, parce que ça l’est. Comment tirer un tel bilan aussi contradictoire avec la réalité ? J.B. Perrette reconnait le succès salvateur de Hogwarts Legacy, mais selon lui, un tel AAA du genre est un pari sur un marché « trop volatile ». L’intéressé n’a donc pas fait d’étude sur le marché du jeu service actuellement qui l’est tout autant. Histoire de montrer que le dirigeant est hors-sol et n’a apparemment pas réellement conscience de l’état actuel de son industrie, il dit n’avoir aucune idée de ce à quoi le futur du gaming va ressembler, mais indique que la réalité virtuelle et les mondes virtuels (comprenez surement le métavers) va gagner en popularité au fil des années. On a affaire avec un visionnaire, visiblement. Il ne manque qu’un peu de louanges envers les NFT pour que l’on puisse croire que cette déclaration est sortie en 2022 et non en 2024.

Perrette veut tout miser sur le catalogue de licences du groupe, et croit que c’est grâce à cela que Warner Bros Games va réussir à survivre sur ce marché. Quelqu’un lui dit pour Embracer Group ?