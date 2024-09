Warhammer 40,000 Space Marine 2 est maintenant disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Les plus impatients sont sans doute déjà au beau milieu du champ de bataille, occupés à trancher des Tyranides par centaine en compagnie du Capitaine Titus. Warhammer 40,000 Space Marine 2 est sorti un peu plus tôt pour celles et ceux qui ont craqué pour l’accès anticipé du jeu via les éditions les plus onéreuses, mais ce dernier ne sort officiellement qu’aujourd’hui. Si vous cherchez à vous procurer le jeu dès maintenant, voici où trouver ce Warhammer 40,000 Space Marine 2 au meilleur prix.