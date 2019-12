Warcraft III Reforged sortira finalement le 29 janvier 2020

Officialisé en novembre 2018, le remaster de Warcraft III, estampillé Reforged, s’est décidément fait grandement désirer. Après de longs mois sans avoir de véritable communication autour, si ce n’est quelques phases de test ci et là, Blizzard Entertainment se décide enfin à annoncer une date de sortie. Il faut dire qu’il était attendu pour 2019 et sans grande surprise, il est repoussé à l’année prochaine.

Quand sortira Warcraft III Reforged ?

C’est maintenant officiel, la date de sortie est tombée : Warcraft III Reforged sortira le 29 janvier 2020. La date est fixée la veille aux USA, mais étant donné qu’il s’agira d’une ouverture simultanée sur tous les continents à heure fixe, en France, il faudra patienter dans la nuit du 28 au 29 janvier avec une disponibilité à minuit précise (heure de Paris).

Le titre est disponible en précommande sur Battle.net et propose deux éditions :

La standard, à 29.99€

L’édition Spoils of War, à 39.99€ avec quelques bonus : Des skins supplémentaires (Champion de la Horde Thrall, Fille du vent salé Portvaillant, Roi déchu Arthas et Cauchemar d’émeraude Cénarius) Une monture Chariot à Viande Des bonus sur les autres titres Blizzard



Rappelons que cette édition remettra aux goûts du jour un titre sorti en 202. On pourra retrouver plus de 60 missions de campagne et des personnages emblématiques comme Arthas ou encore Jaina Portvaillant. Bref, un excellent prétexte pour replonger dans le lore de Warcraft.