Voici le top 20 des jeux vidéo les plus vendus en France pour 2024

Les jeux les plus vendus en France pour l’année 2024

Après avoir décortiqué les chiffres du SELL concernant le marché du jeu vidéo en France, il est temps de jeter un coup d’œil aux ventes de jeux. Bien entendu, on retrouve les habitués sur le podium et une grosse domination de Nintendo malgré une Switch âgé de 8 ans.

Voici le top 20 des ventes de jeux vidéo en France pour l’année 2024 (toutes plateformes confondues et en valeur) :

EA Sports FC 25 (94,9 millions d’€) Call of Duty : Black Ops 6 (67 millions d’€) Dragon Ball Sparking Zero (27,2 millions d’€) Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Super Mario Bros. Wonder Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard Final Fantasy VII Rebirth Star Wars Outlaws Princess Peach : Showtime! Astro Bot Luigi’s Mansion 2 HD Animal Crossing : New Horizons The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Marvel’s Spider-Man 2 Minecraft : Nintendo Switch Edition Gran Turismo 7 NBA 2K25 Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

En tête des ventes toutes plateformes confondues, EA Sports FC 25 confirme son statut de champion avec un chiffre d’affaires colossal de 94,9 millions d’euros. Juste derrière, l’incontournable Call of Duty : Black Ops 6 réalise une performance remarquable avec 67 millions d’euros générés. Le phénomène Dragon Ball Sparking Zero complète le podium avec 27,2 millions d’euros de ventes, confirmant la fidélité du public français envers cette franchise culte du manga. Précisons d’ailleurs qu’en dehors des jeux first party de Nintendo et Minecraft, l’ensemble des ventes se sont effectués sur PS5 (et PS4 uniquement pour EA Sports FC 25).

Les jeux PC les plus vendus en France pour l’année 2024

L’écosystème PC gaming a connu une belle année 2024 avec une croissance globale de 9,1 %. Il est donc intéressant d’observer le détail des ventes pour cette plateforme.

Voici le top 20 des ventes sur PC en France en 2024 (en valeur) :

Call of Duty : Black Ops 6 (13,49 M€) EA Sports FC 25 (5,98 M€) Helldivers 2 (4,10 M€) Call of Duty : Modern Warfare III (3,36 M€) Dragon Ball Sparking! Zero (2,27 M€) Elden Ring (2,25 M€) Warhammer 40,000 : Space Marine II (2,16 M€) Grand Theft Auto V (2,07 M€) Sea of Thieves (1,69 M€) Red Dead Redemption 2 (1,53 M€) Diablo IV (1,38 M€) Dragon’s Dogma II (1,33 M€) Dragon Age : The Veilguard (1,32 M€) Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (1,23 M€) EA Sports FC 24 (1,13 M€) Age of Mythology : Retold (1,10 M€) F1 24 (1,08 M€) Ghost of Tsushima : Director’s Cut (1,08 M€) Star Wars Outlaws (0,96 M€) Farming Simulator 25 (0,89 M€)

En marge des similitudes constatées par rapport aux ventes globales toutes plateformes confondues, on observe une belle progression de Helldivers 2 (malgré le fait qu’il soit édité par Sony) ainsi que de Warhammer 40,000 : Space Marine II. Bien entendu, on retrouve les classiques incontournables tels que GTA V, Read Dead Redemption 2 et Elden Ring, tandis que Farming Simulator 25 s’en sort plutôt bien, malgré un public de niche souvent sous-estimé.

L’année 2025 devrait se révéler particulièrement intéressante en termes de ventes. Évidemment, la Switch 2 devrait occuper une place de choix dans le classement annuel, mais on peut surtout s’attendre à une domination massive de GTA VI, à condition bien sûr que sa sortie se confirme en 2025.