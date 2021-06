Voici 7 jeux qui ont fait leur grand retour à l’E3 2021 (Metroid, Zelda…)

L’E3 2021 est terminé. Enfin presque. Notre équipe vous propose divers bilans pour clôturer l’événement, avec notamment, une petite réflexion personnelle sur l’évolution du salon. Nous proposons aussi une série de vidéos qui s’attardera sur une thématique. Ici, on parle des jeux qui ont fait leur grand retour lors de l’E3.

Que ce soit la suite de Zelda Breath of the Wild dont on attendait des nouvelles depuis longtemps, Elden Ring et Babylon’s Fall qui n’avaient pas donné signe de vie ou encore Metroid Dread qui revient 16 ans après, cette vidéo est là pour vous parler des grands retours. Retrouvez tous nos autres bilans et toute l’actualité de l’E3 2021 sur notre page dédiée.