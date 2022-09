Accueil » Actualités » Voice of Cards: The Beasts of Burden, le troisième épisode est annoncé et sort dans quelques jours

Trois jeux en un an, qui dit mieux ? Square Enix n’a décidément pas de temps à perdre avec la série Voice of Cards, imaginée par Yoko Taro, le créateur de la saga NiER. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, le premier de la licence, s’était déjà offert une sortie surprise en septembre dernier, tandis que Voice of Cards: The Forsaken Maiden nous avait surpris en février de cette année, avec une sortie sans crier gare. L’éditeur japonais reproduit ce schéma aujourd’hui avec Voice of Cards: The Beasts of Burden.

Un troisième épisode dans la continuité

On sera moins surpris cette fois-ci étant donné que des fuites avaient déjà annoncé l’arrivée d’un troisième épisode, mais tout de même. C’est le troisième jeu de la série qui sort en l’espace d’une seule année, un processus assez rare.

Voice of Cards: The Beasts of Burden reprendra évidemment les bases des précédents épisodes, en racontant une histoire à travers un RPG qui se joue avec l’aide de cartes, et avec cette fois-ci la possibilité de piéger et de capturer les monstres pour ensuite utiliser leurs compétences en combat.

Et on a même pas le temps de digérer la nouvelle que l’éditeur annonce déjà la date de sortie du jeu. Il faut donc attendre Voice of Cards: The Beasts of Burden pour le 13 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Quand on dit qu’ils n’ont pas le temps…