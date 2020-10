Blizzard ferme définitivement sa filiale française à Versailles

Activision-Blizzard a annoncé mardi dernier avoir pris la décision de fermer la filiale française de Blizzard basée à Versailles pour une restructuration de l’activité, ce qui pourrait amener au licenciement de 280 employés.

Suite des opérations de 2019

En 2019, estimant que leur marge de bénéfices n’était pas suffisante, Blizzard avait déjà commencé une restructuration de ses activités, ce qui avait conduit au licenciement de 800 salariés dans le monde, dont 134 dans les locaux versaillais de la firme. C’est donc le coup de massue pour ces employés de Blizzard France, qui apprirent lors d’une réunion interne mardi 6 octobre dernier, la fermeture prochaine de leur locaux.

C’est par un communiqué à nos confrères de chez Bloomberg que le géant américain Activision-Blizzard explique avoir décidé de continuer sur sa lancée de 2019 et de supprimer purement et simplement la filiale française. Cette réorganisation des services Blizzard n’a pas touché que ce centre. En effet, deux autres ont vu fermer leurs portes cette année : celui de Levallois-Perret, composé de 15 personnes, et le centre de La Haye aux Pays-Bas.

Pour rappel, le centre de Versailles avait pour missions l’édition, la communication, le marketing, la traduction des jeux et leurs services clients (World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch). Des négociations syndicales auront lieux courant mi-octobre pour parler du devenir des salariés. Certains auraient déjà reçu des propositions pour d’autres centres d’activités européens, tels que ceux de Londres ou même de l’Irlande, tandis que d’autres seront repris dans leurs domaines mais pour Activision.