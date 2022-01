Débrief’ : Xbox rachète Activision Blizzard (résumé et exclusivités) et Battlefield free-to-play ?

Comme chaque dimanche en fin de journée, on vous propose un résumé de l’actualité en vidéo. Cette fois-ci, nous allons principalement nous focaliser sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, avec les conséquences pour le groupe, les éventuelles exclusivités Xbox, et tout ce qui en découle. On évoquera aussi le cas de Battlefield 2042 qui pourrait passer free-to-play ou encore plusieurs dates de sortie qui sont tombées dans la semaine comme celle de LEGO Star Wars The Skywalker Saga.