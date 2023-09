VED : Le RPG de Karaclan et de Fulqrum Publishing refait surface par l’intermédiaire d’un story trailer

Annoncé il y a environ deux ans et demi, en février 2021 plus précisément, VED et sa très jolie direction artistique entièrement peinte à la main était censé arriver sur PC et consoles en 2022. Malheureusement, le RPG a assez rapidement disparu des radars au point de ne plus du tout donner de nouvelles par la suite. Rassurez-vous, la production est toujours en vie puisque, hier, le studio lituanien Karaclan et l’éditeur tchèque Fulqrum Publishing (New Arc Line, Men of War, King’s Bounty…) ont partagé un story trailer et quelques informations supplémentaires à son sujet.