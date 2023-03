Vampire Survivors devance God of War Ragnarok aux BAFTA en étant sacré meilleur jeu de 2022

Hier soir se tenait la cérémonie des BAFTA Games (British Academy of Film and Television Arts), qui a une nouvelle fois mis à l’honneur les meilleurs jeux sortis l’année passée. Une cérémonie de récompenses assez prestigieuse avec des résultats parfois étonnants, dans le bon sens du terme, comme on a une nouvelle fois pu le voir pour cette édition 2023 avec un palmarès certes classique dans sa majeure partie, mais avec quelques surprises au programme.

De quoi rendre jaloux Kratos

The ENTIRE development team of Vampire Survivors take home the Best Game BAFTA 👏 #BAFTAGamesAwards pic.twitter.com/r634RffVKI — BAFTA Games (@BAFTAGames) March 30, 2023

On aurait pu penser qu’Elden Ring remporterait encore une fois beaucoup de statuettes, mais ce sont finalement les jeux Sony qui remporte une majorité de récompenses, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok en tête. Ce dernier remporte même le prix du public, mais il n’est pas parvenu à convaincre totalement le jury de la cérémonie qui a préféré récompenser un autre jeu pour la plus haute des distinctions.

C’est donc le phénomène Vampire Survivor qui décroche contre toute attente la palme du meilleur jeu pour le jury des BAFTA, devant Cult of the Lamb, Elden Ring, Marvel Snap, Stray et donc God of War Ragnarok. Une récompense qui a même surpris l’équipe derrière le jeu, qui ne s’attendait pas à venir sur scène pour remporter le trophée, même après avoir gagné dans la catégorie du meilleur game design.

Que l’on soit d’accord ou non, on appréciera tout de même de voir une cérémonie aussi populaire mettre en avant un jeu indépendant tel que celui-ci plutôt que de donner une énième récompense à un AAA. Vous pouvez voir la liste complète des nommés et des gagnants aux BAFTA sur le site officiel de la cérémonie.