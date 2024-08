Lorsque c’est signé Valve, on est évidemment curieux

Jouable en bêta fermée depuis des semaines, mais uniquement sur invitation de personnes possédant déjà le jeu, Deadlock est devenu la curiosité des réseaux sociaux. Quel que soit le projet, lorsqu’il s’agit d’un studio aussi prestigieux que Valve, on ne peut évidemment qu’être curieux de ce qu’ils préparent.

Deadlock est un jeu de tir à la troisième personne en 6 contre 6, décrit comme un mélange entre un MOBA et un Hero Shooter. C’est en tout cas ce que l’on constate via les vidéos qui ont fuité un peu partout sur la toile depuis quelques semaines (alors même que le message d’introduction du jeu demandait de ne rien partager).

Comme dans d’autres du genre, tels qu’Overwatch et Apex Legends, les joueurs choisissent un héros au début d’une partie, chacun ayant ses propres forces, faiblesses, pouvoirs et équipements. Cependant, contrairement à d’autres Hero Shooter, Deadlock intègre également un certain nombre de caractéristiques du genre MOBA, qui se distingue généralement par une carte divisée en plusieurs routes (ou lanes) à défendre. Chaque équipe dispose de bots contrôlés par l’IA pour protéger chaque lane, tout en essayant de pénétrer dans le camp adverse. Votre personnage gagne de l’expérience en éliminant les joueurs ennemis ainsi que leurs bots, et monter de niveau au cours de la partie renforce votre héros, lui permettant de bénéficier de nouvelles compétences plus puissantes.

Quand sera disponible Deadlock ?

Valve prévient que le jeu est encore dans les balbutiements du développement et que la version actuelle contient de nombreux visuels temporaires et des mécaniques de gameplay expérimentales. Malgré une annonce officielle, la page du jeu sur Steam ne propose qu’un court extrait vidéo ainsi qu’une illustration non définitive.

Les Hero-Shooters et les jeux multijoueurs du genre ont beaucoup moins la cote ces temps-ci, comme en témoigne le lancement du dernier en date édité par Sony, Concord. Néanmoins, la renommée de Valve suffit à nous rendre impatients de l’essayer nous-mêmes. Il faut dire que la firme a été peu active avant de se réveiller récemment avec le jeu VR Half-Life Alyx et Counter-Strike 2. Gabe Newell, PDG de Valve, avait annoncé en 2021 que Valve travaillait sur de nombreux projets différents.

Malheureusement, aucune date ou fenêtre de sortie n’a été fixée pour le moment. Nous n’avons même pas droit aux configurations minimums et recommandées.