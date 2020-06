Valorant : l’heure de sortie officielle est maintenant connue

Si l’on savait que Valorant devait être disponible le 2 juin, nous étions en revanche totalement dans le flou quant à l’heure de sa sortie et on était en droit d’attendre des informations. C’est enfin chose faite, l’éditeur américain a dégainé un tweet afin d’apporter des précisions.

Soyez prêts pour mardi matin à 7h

LANCEMENT —

Dans 12h : Corée, Japon et la majeure partie d'Asie-Pacifique

Dans 18h : Europe, Turquie, ANMO, Russie et pays de la Communauté des États indépendants

Dans 25h : Amérique du Nord, Amérique latine et Amérique du Sud ÉPISODE 1 : EMBRASEMENT. pic.twitter.com/f3begngLJe — VALORANT France (@VALORANTfr) June 1, 2020

Valorant et sa première saison « Embrasement » seront disponibles dès 7h du matin pour l’Europe, la Turquie, l’ANMO, la Russie et les pays de la Communauté des États indépendants. Rapidement, on notera que les Coréens, les Japonais ainsi que la majeure partie de l’Asie Pacifique accéderont les premiers au jeu avant d’être suivis par les européens. Les deux continents américains seront quant à eux les derniers a pouvoir profiter du jeu.

L’image de l’annonce pourrait quant à elle teaser Ascent comme nouvelle carte, alors qu’hier c’était Reyna, le 11eme agent du FPS tactique qui était annoncé.

Le rendez-vous est donc pris avec Valorant pour mardi à 7h du matin.