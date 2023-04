Unrecord : Découvrez le FPS ultraréaliste qui fait sensation sur les réseaux

Trop réaliste pour être vrai ?

Unrecord se présente comme un FPS solo dans lequel on suit un policier bien entrainé chargé de résoudre une enquête, le tout en adoptant le point de vue de sa caméra embarquée. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, le résultat est très impressionnant, si bien que l’on a du mal à croire qu’il ne s’agit pas d’images en prise de vues réelles.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu — Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023

Avec un tel rendu photoréaliste, beaucoup se sont interrogés sur la véracité de cette présentation. Afin de répondre aux inquiétudes, une FAQ a été postée sur la page Steam du jeu pour répondre à quelques questions. On nous assure que cette démo est tout à fait authentique, réalisée avec l’aide de l’Unreal Engine 5, sans images réelles. Le studio, qui est par ailleurs français, se défend de vendre du vent : « Compte tenu des coûts de production élevés d’un jeu vidéo et le fait que notre réputation soit en jeu, si Unrecord était une arnaque, ce serait une arnaque façon blockbuster. »

Pour le prouver, Alexandre Spindler, co-réalisateur du projet, a posté une nouvelle vidéo qui vient prouver que le jeu existe bel et bien, et montrer qu’il ne s’agit pas d’une vidéo avec des décors réels.

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1 — Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023

Unrecord ne devrait pas sortir avant un moment, l’équipe nous précisant que le développement n’est vraiment pas terminé. Pour le moment, aucun portage VR n’est prévu et le studio se concentre sur la version PC, qui demandera visiblement pas mal de ressources. On a donc hâte d’en savoir un peu plus.