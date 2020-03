Une fuite laisse supposer un Tony Hawk’s Pro Skater 6 pour 2020

Cela fait un moment que les fans de skate attendent un (véritable) retour de la licence Tony Hawk’s Pro Skater. Il faut dire que le cinquième épisode, sorti en 2015, n’a pas fait l’unanimité (soyons honnêtes, il n’aurait jamais dû sortir). Cependant, plusieurs bruits de couloir persistent depuis quelques mois concernant un potentiel Tony Hawk 6 et ce n’est pas la dernière rumeur qui dira le contraire.

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!

Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE.

But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8

— TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020