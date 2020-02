Session ajoute des contrôles à la Skate 3 dans sa dernière mise à jour

Il y a quelques jours, creā-ture Studios nous avait donné rendez-vous cette nuit pour des annonces autour de Session, leur jeu de skate actuellement en accès anticipé sur Steam. Le studio basé à Montréal explique que plusieurs nouveautés sont à noter, notamment avec l’introduction de la mise à jour 0.0.0.3 et il y a une petite surprise.

Détails de la mise à jour 0.0.0.3

Aussitôt présentée, aussitôt disponible, la mise à jour 0.0.0.3 a été déployée dans la nuit. Celle-ci introduit de nombreux nouveaux changements et notamment de nouveaux commandes qui rappelleront forcément des souvenirs aux joueurs de Skate 3. On pourra toujours jouer sur ces commandes mais cela permettra de faciliter les tricks pour certains.

Cette mise à jour propose aussi une physique améliorée avec une amélioration des animations et un aspect plus réaliste aux mouvements. Le Steam Remote Play Together fait aussi son apparition, tout comme l’arrivée de nouveaux contenus : de nouvelles stations de radio, plus d’une trentaine de chansons inédites et d’autres joyeusetés.

On attendait aussi des nouvelles de la version Xbox One : malheureusement pas de date de sortie, comme on l’aurait aimé, mais creā-ture Studios a annoncé un partenariat avec l’équipe d’iLLOGIKA pour développer cette version. La sortie en Game Preview sur la machine de Microsoft est toujours fixée au printemps 2020.