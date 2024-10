Le jeu Bleach: Rebirth of Souls dévoile son opening qui nous renvoie aux années 2000

Ça ne vaut pas Ranbu No Melody

Les fans de Bleach son gâtés en ce moment. En plus de la diffusion de la troisième partie de l’anime Thousand-Year Blood War (qui permet aussi de découvrir un sacré opening), ils peuvent en découvrir un peu plus sur ce Bleach: Rebirth of Souls, un jeu qui vient mettre fin à des années de disette puisque le manga n’était plus adapté sur consoles depuis un sacré moment.

Cet opening nous montre uniquement l’arc de la Soul Society, mais on a pu voir que le jeu irait bien jusqu’à celui des Arrancars étant donné que le dernier trailer mettait en avant Ulquiorra. Et que dire de cet opening si ce n’est qu’il sent bon les AMV des années 2000, et c’est peut-être tout ce que l’on peut attendre de Bleach après tout (dans le bon sens). On regrettera peut-être l’utilisation des modèles 3D du jeu plutôt que des séquences en 2D à l’ancienne, mais tant pis.

Bleach: Rebirth of Souls sera disponible dès le début de l’année sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.