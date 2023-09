Under Night In-Birth II Sys:Celes vient rejoindre le troupeau des sorties de janvier 2024

Under Night In-Birth II Sys:Celes cherche le versus

Under Night In-Birth II Sys:Celes arrivera donc le 25 janvier 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC. Même s’il ne vise pas exactement les mêmes fans de jeux de combat, c’est un peu étonnant de le voir débarquer la veille de la sortie de Tekken 8. La bande-annonce rappelle qu’il s’agit bien d’une suite que l’on nous vend comme la conclusion de l’arc entamé il y a maintenant plus de 10 ans.

Le jeu contiendra 24 personnages dont l’ensemble des 21 vétérans des anciennes versions. Nos faibles connaissances de la série ne nous avaient pas permis de reconnaître les trois nouveaux qui n’avaient pourtant pas vraiment été cachés. Il s’agit de Kuon, le grand-frère de Linne, Tsurugi et Kaguya, qui avait eu droit à son propre trailer de gameplay la semaine dernière et que vous pouvez retrouver ci-dessous.

La vidéo se termine avec l’annonce d’un Season Pass comprenant trois personnages (forcément inédits donc, à moins que l’on vienne une nouvelle fois ajouter des invités comme Eltnum (Sion dans Melty Blood) ou Akatsuki (d’Akatsuki Blitzkampf). Mais attendez avant de sortir fourches et torches puisque ce Season Pass sera le bonus de précommande du jeu et donc gratuit si vous achetez le jeu suffisamment tôt. Le Pass permet d’ailleurs de débloquer Kuon (ce qui sous-entend qu’il devra être normalement débloqué).

