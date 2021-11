Uncharted: Legacy of Thieves Collection a été listé en Australie, une annonce de date pour bientôt ?

Puisque Sony semble bien décidé à sortir de plus en plus de jeux sur PC, et à publier des remasters sur PS5 en même temps (tant qu’à faire), Uncharted: Legacy of Thieves Collection viendra occuper celles et ceux qui veulent (re)découvrir Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy dans une nouvelle version. Planifiée pour sortir au début de l’année 2022, le titre a été récemment enregistré sur le système de classification australien, comme le révèle VGC.

Les choses commencent à bouger

Généralement, lorsqu’un titre reçoit une classification pareille, cela est souvent synonyme de sortie proche, mais les contre-exemples restent nombreux, comme ceux de Digimon Survive ou Project Pen, tout juste révélé chez Atlus.

Si cela ne veut donc pas forcément dire que le jeu sortira au tout, tout début d’année 2022, il est possible que cela soit annonciateur d’une nouvelle actualité pour le jeu, comme pour Elden Ring le mois dernier. Et forcément, à l’approche des Game Awards, on s’attend à voir le jeu réapparaitre pour donner sa date de sortie définitive, à moins que Sony dégaine cette information plus tôt. On ne devrait plus attendre trop longtemps pour le savoir.