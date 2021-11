Atlus : Un jeu répondant au nom de code Project Pen a été enregistré en Australie

Alors que tous les yeux sont tournés vers les célébrations du 25ème anniversaire de Persona, Atlus prépare de nombreux projets dont on ne sait encore rien. Si Project Re:Fantasy tarde à se montrer, on apprend l’existence d’un autre jeu mystère, qui vient tout juste d’être repéré sous le nom de « Project Pen ».

Ah oui, Pensona

Gematsu rapporte l’information et précise que ce « Project Pen » a été repéré sur le système de classification australien, et que le titre est édité par Atlus USA, comme tous les jeux récents à l’international, même si l’on voit que c’est aussi le cas au Japon ici, ce qui est plus inhabituel.

Ce projet est décrit comme étant « multiplateforme », avec un avertissement « mature », déconseillé aux moins de 15 ans, notamment à cause d’une « grande violence et de d’imageries à caractère sexuel » qui seraient présentes dans le jeu. De plus, des achats in-game sont aussi listés, ce qui n’était par exemple pas le cas pour les derniers Shin Megami Tensei ou Persona, alors que les deux avaient droit à des DLC.

On en sait pas plus pour l’instant, et il pourrait très bien s’agir d’une nouvelle licence comme d’une suite. A suivre.