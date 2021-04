UNBEATABLE – Un jeu de rythme qui cartonne sur Kickstarter

Cela fait déjà quelques années que le financement participatif permet de découvrir des jeux indépendants qui n’auraient jamais pu voir le jour autrement. C’est le cas de UNBEATABLE, un jeu de rythme et d’aventure qui promet.

UNBEATABLE financé en moins d’un jour

UNBEATABLE, c’est un jeu de rythme développé et édité par D-CELL GAMES. Dans l’univers du jeu, la musique est illégale et vous êtes un criminel. Le gameplay se montre très simple à prendre en main puisque seulement deux touches sont à utiliser. Néanmoins, il faut se montrer vif et réactif car les notes défilent à un rythme effréné. Cet aspect n’est pas le seul du jeu puisque ce dernier intègre une dimension aventure dans laquelle vous pouvez explorer, interagir avec des PNJ ou encore participer à des mini-jeux.

Alors que la campagne de financement sur Kickstarter a démarré il y a à peine 11 jours, la somme engagée par les joueurs et joueuses crève déjà le plafond puisqu’elle atteint désormais 116.914€, alors que « seulement » 46.000€ étaient demandés à la base. Ce premier palier avait d’ailleurs été explosé après seulement 15 heures.

Et on comprend l’engouement de la foule quand on jette un œil au trailer du jeu. Une direction artistique style VHS qui régale la rétine, des feedbacks au top pour un jeu ultra « juicy », une bande-son 100% originale qui envoie du lourd. Bref, le projet est bien parti pour se hisser parmi les perles du secteur indépendant. A l’heure qu’il est, la campagne continue de suivre son cours et il reste encore 18 jours pour participer. Notez qu’une démo est disponible sur le prestigieux site itch.io. De quoi se faire un premier avis à petit prix puisque c’est gratuit.

UNBEATABLE est pour le moment prévu uniquement sur PC (via Steam) bien que cela puisse changer selon le financement du jeu. Le titre devrait paraître en 2023 si tout se passe bien. N’oubliez pas qu’il est possible de soutenir ce genre de projet même sans débourser d’argent, simplement en ajoutant le jeu à votre liste de souhaits Steam.