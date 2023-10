Un vinyle regroupant tous les hymnes des Worlds de League of Legends sortira en 2024

« Ta place est dans un musée »

En collaboration avec iam8bit, Riot Games et Just for Games, un vinyle exceptionnel intitulé « League of Legends: Worlds Anthems » verra le jour au printemps 2024. Ce vinyle unique rassemblera les hymnes emblématiques des championnats du monde de League of Legends de ces dix dernières années. De l’édition 2013 avec Imagine Dragons à l’édition 2023 avec NewJeans, ce vinyle 1LP promet de capturer l’essence même de la compétition, le tout gravé sur un magnifique disque « Bleu Worlds ».

Où acheter le Vinyle League of Legends Worlds Anthems

Si vous souhaitez réserver votre exemplaire, sachez que le double vinyle League of Legends Worlds Anthems est déjà disponible en précommande à la Fnac au prix de 44.99€. D’autres revendeurs devraient suivre puisqu’il est également prévu sur Micromania, Amazon et la boutique Just for Games. Pour rappel, il n’y a pas encore de date de sortie précise, si ce n’est printemps 2024.

Liste des musiques

Le vinyle comprend des hits tels que « Warriors » d’Imagine Dragons, « STAR WALKIN' » de Lil Nas X et « GODS » de NewJeans, pour n’en nommer que quelques-uns.

Voici la tracklist complète :

SIDE A

2014: Imagine Dragons – Warriors (2:50)

2015: Nicki Taylor – Worlds Collide (3:36)

2016: Zedd – Ignite (3:15)

2017: Against the Current – Legends Never Die (3:55)

2018: Mako, The Word Alive, and The Glitch Mob – RISE (3:12)

SIDE B

2019: Cailin Russo, Chrissy Costanza – Phoenix (3:17)

2020: MAX, Jeremy McKinnon of A Day To Remember, HENRY – Take Over (3:33)

2021: PVRIS – Burn It All Down (3:21)

2022: Lil Nas X – STAR WALKIN’ (3:30)

2023: NewJeans – GODS (3:40)