Un très bon SSD 2To pour PS5 est à récupérer à moins de 130 euros pour booster votre stockage

Où récupérer un SSD 2To à très bon prix ?

Comme on a déjà pu vous le dire au cours des soldes d’été, trouver des bons plans sur des disques SSD n’est plus aussi facile qu’avant. C’est pourquoi les rares occasions sont bonnes à prendre, et cela tombe bien, une baisse du prix vient de tomber aujourd’hui et elle se trouve du côté du site Grosbill. Elle concerne le disque SSD Kingston FURY Renegade M.2 dans son format 2To (2 000 Go), à retrouver au prix de 129,99€ au lieu de 169,99€.

Grâce à sa compatibilité PS5, il s’agit clairement d’un produit de choix pour votre bécane, à une époque où les gros jeux AAA sont de plus en plus volumineux, comme Final Fantasy VII Rebirth et ses 150 Go, Sea of Thieves ou encore Call of Duty Black Ops 6.

En plus d’une capacité de stockage importante, le Kingston FURY Renegade M.2 offre une vitesse de lecture de 3400 MB/s ainsi qu’une vitesse d’écriture de 3000 MB/s, de quoi garantir un transfert de données des plus rapides. À cela s’ajoute une forte fiabilité et endurance, représentée par les 1180 TBW garantis par le disque SSD, de quoi être tranquille un bon moment.