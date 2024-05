« La vérité n’est que mensonges »

En vous rendant sur le site thetruthlies.com, vous pouvez observer une vidéo sur une télévision cathodique. On y voit des agents non identifiés traverser le site du Mont Rushmore durant la nuit. Ils dégradent le monument avant de filmer à distance leur œuvre. On peut ainsi voir les banderoles qu’ils ont accrochées, portant les mots « la vérité n’est que mensonges » sur les visages du Mont Rushmore, tandis qu’une quatrième banderole montre le symbole du loup, récemment révélé pour annoncer le prochain showcase de Call of Duty.

Cela signifie que nous en saurons plus le 9 juin prochain lors de la conférence Xbox Games Showcase 2024 à moins que ce ne soit finalement révélé durant un événement sur Warzone, comme le suggèrent certains datamineurs. En manipulant les boutons du moniteur, on constate qu’il y a six chaînes au total. La première diffuse la vidéo mentionnée, tandis que les autres n’affichent rien. On peut s’attendre à de nouvelles vidéos jusqu’à l’annonce officielle, ou bien le chiffre six pourrait faire référence à Call of Duty: Black Ops 6.

Même si l’annonce d’un nouveau Call of Duty est toujours un événement très suivi, cette année, elle le sera encore plus, étant donné que les jeux Call of Duty devraient arriver sur le Xbox Game Pass. Cela signifierait donc un tout nouveau Call of Duty disponible dès sa sortie sur un service d’abonnement à faible coût.