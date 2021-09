Un jeu vidéo Miss Kobayashi’s Dragon Maid annoncé au Japon

Alors que la saison 2 de l’anime vient de se terminer, on vient d’apprendre l’existence d’un jeu vidéo Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Simplement teasé avec un site officiel, celui-ci sortira au Japon l’année prochaine sur consoles et prend le nom interminable de Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath.

Tôru réussira-t-elle a cuisiner sa queue ?

Ce jeu vidéo Miss Kobayashi’s Dragon Maid est développé par Kaminari Games, que l’on connait pour la version PS4 de Raiden V: Director’s Cut et sera édité par Bushiroad. Il est prévu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et contre toute attente, ce ne sera pas un visuel novel ou un jeu d’aventure, comme c’est très souvent le cas avec les adaptations d’animes tels que Yuru-Camp.

Non, il s’agira d’un shoot them up dans lequel il faudra voler, tirer et frapper. Une proposition qui colle finalement assez bien avec la forme draconique de nos héroïnes (qui pourtant, semblent rester dans leur forme humaine dans le jeu). Il faudra cependant se contenter de ces informations puisque hormis un teaser et un screenshot publié dans le dernier magazine de Famitsu – de très petite taille, il n’y a rien d’autre. On sait cependant que plusieurs personnages seront jouables, avec Tôru et Elma présentes sur l’image en question, et on présume qu’elles auront toutes des capacités différentes.

Pour l’instant, Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath n’est prévu qu’au Japon et aucune sortie occidentale n’a été évoquée. Ce genre d’adaptations est assez niche et il est difficile d’espérer une arrivée chez nous, même si on imagine que localiser un shoot them up sera toujours plus simple d’un visuel novel. Croisons les doigts.