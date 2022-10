Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath

Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath est un shoot them up dans l'univers du manga du même nom. L'objectif est de voler, tirer et frapper pour faire face à diverses menaces qui apparaissent à l'écran. Plusieurs personnages seront jouables, tels que Tôru, Kanna et Elma qui auront leurs propres capacités. L'humour de l'oeuvre originale est présent et un classement mondial vous permet de vous mesurer aux autres joueurs du monde entier. Le titre est d'abord sorti sur consoles avant de profiter d'une version Director's Cut sur Steam fin 2022.