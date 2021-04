Un jeu Laid-Back Camp (Au Grand Air) sortira sur PS4 et Switch cet automne au Japon

Alors que la saison 2 de l’anime Yuru-Camp vient de se terminer il y a peu, on apprend qu’un jeu vidéo basé sur l’œuvre est en développement. Cette adaptation est développée par le studio Mages et s’appellera Laid-Back Camp: Have a nice day!. Celle-ci vient d’annoncer qu’elle sortirait plus tard cette année sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Nadeshiko, prête à planter sa tente

Pour l’instant, les informations sont encore assez maigres et restent cantonnées à l’archipel nippon. Il y a quelques jours, on avait pu découvrir un site officiel qui servait de teaser. Celui-ci a été mis à jour lors d’un événement cette nuit et a lâché quelques informations supplémentaires : prévu sur consoles, Laid-Back Camp: Have a nice day! sortira sur PS4 et Switch cet automne au Japon.

Le jeu s’accompagne d’éditions standards mais aussi d’éditions limitées. Les fans des escapades de Rin seront sans doute aux anges puisque l’édition limitée intègre un jouet miniature avec la campeuse solitaire sur son scooter, que l’on peut faire avancer automatiquement en reculant (oui, ces fameuses voitures à recul). La bande-son sera également présente dans cette édition.

Pour l’instant, ce sont les seules informations connues. Etant donné que Yuru-Camp (appelé Au Grand Air en français) est très chill dans son approche, on imagine qu’il prendra la forme d’un jeu d’aventure ou d’un visuel novel, ce qui collerait parfaitement avec le pedigree du studio Mages. Studio qui travaille d’ailleurs aussi sur une adaptation de l’anime The Quintessential Quintuplets qui prend la forme d’un visuel novel.

Reste à voir si le titre sortira un jour ou non en occident. Une interrogation légitime puisque les jeux de niche ne franchissent pas toujours les frontières. A noter qu’il y a d’autres projets sur la licence Yuru-Camp avec une série de jeux en réalité virtuelle Laid-Back Camp – Virtual développée cette fois par Gemdrops et disponible en Europe via Steam (et traduit en français !). On y retrouve Lake Motosu, sorti en mars et Fumoto Campsite disponible depuis quelques jours.