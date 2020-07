Un animé The World Ends With You arrive en 2021

L’annonce est tombée au cours de l’Anime Expo Lite 2020. Il s’agit d’une collaboration entre les studios Domerica (qui a entre autre travaillé sur les cinématiques d’animation de Persona 5 Royal) et Shin-Ei Animation (Doraemon). Le tout sera supervisé par Tetsuya Nomura, qui était à la tête de la direction artistique du jeu sur DS. Il s’occupera également du character design, accompagné de Gen Kobayashi.

Revivez l’histoire de The World Ends With You en animé

Comme le témoigne le trailer d’annonce, l’animé reprendrait l’histoire du jeu. Neku, le héros, reçoit un message mystérieux et doit braver certaines épreuves en sept jours sous peine de disparaître. Il fait la rencontre de la jeune Shiki, avec qui il va combattre les Noises dans un Shibuya alternatif. Derrière les musiques de l’animé, on retrouvera le compositeur Takeharu Ishimoto, qui a réalisé l’incroyable bande son de Final Fantasy VII : Crisis Core.

Le jeu a fait l’objet d’un portage HD sur Switch nommé The Word Ends With You : Final Remix sorti en 2018. N’hésitez pas à découvrir notre test si vous souhaitez en savoir plus avant la sortie de l’adaptation animée.