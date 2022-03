Ukraine : Microsoft annonce suspendre toutes les ventes de ses produits en Russie

La guerre qui a lieu en Ukraine depuis une dizaine de jours bouleverse le monde, tandis que l’Occident met en place des mesures pour punir économiquement la Russie de l’invasion qu’elle est en train de mener. Le vice-premier ministre ukrainien avait appelé Microsoft et Sony à réagir aux conflits et à imiter les studios qui ont cessé toutes leurs ventes sur le territoire russe, afin de peser économiquement dans la balance. Microsoft vient justement de répondre à cet appel via un nouveau communiqué.

Microsoft met tout en pause sur le territoire russe

Dans cette nouvelle prise de parole, on apprend que Microsoft, dans sa globalité (que ce soit Xbox, les services Azur ou autre) va mettre en pause toutes les nouvelles ventes de ses produits en Russie :

« Nous annonçons aujourd’hui que nous suspendons toutes les nouvelles ventes de produits et services Microsoft en Russie. De plus, nous coordonnons étroitement en collaboration avec les gouvernements des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni, et nous arrêtons de nombreux aspects de nos activités en Russie conformément aux décisions de sanctions gouvernementales.

Nous pensons que nous sommes plus efficaces pour aider l’Ukraine lorsque nous prenons des mesures concrètes en coordination avec les décisions prises par ces gouvernements et nous prendrons des mesures supplémentaires à si la situation continue d’évoluer. »

Microsoft déclare ainsi agir en faveur de la cybersécurité en Ukraine, notamment dans le but de protéger les civils. Le groupe indique aussi venir en aide aux réfugiés et aux organismes ayant besoin de technologie et de support financier, notamment à travers la Croix Rouge.