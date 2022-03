L’Ukraine lance un appel à Xbox et PlayStation pour cesser toute collaboration avec le marché de la Russie

Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, les sanctions se multiplient envers la nation russe qui a lancé les hostilités. Sur Twitter, le Vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov a publié une lettre ouverte demandant à PlayStation et Xbox (en particulier) de temporairement stopper leurs activités en Russie et en Biélorussie.

Un appel à deux géants de l’industrie

@Xbox @PlayStation You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

Alors que de nombreux acteurs du jeu vidéo ont annoncé leur soutien à l’Ukraine en cette période de crise comme CD Projekt Red, 11 Bit Studio ou encore Embracer Group, le ministre ukrainien demande aux deux constructeurs occidentaux, Sony et Microsoft, d’agir en sanctionnant la Russie et la Biélorussie dans le domaine du jeu vidéo. Dans sa lettre ouverte, il déclare ceci :

« À toutes les sociétés de développement de jeux et plateformes d’esports, la Fédération de Russie a mené une attaque militaire fallacieuse et scandaleuse contre mon pays ! Imaginez, en 2022, des missiles de croisière attaquent des quartiers résidentiels, des jardins d’enfants et des hôpitaux au cœur de l’Europe. Les forces armées et les citoyens défendent l’Ukraine jusqu’au bout ! Le monde entier repousse l’agresseur par l’imposition de sanctions – l’ennemi doit subir des pertes importantes. Mais nous avons besoin de votre soutien – en 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux chars, aux lance-roquettes (hrad) et aux missiles.

Je suis sûr que non seulement vous entendrez, mais aussi que vous ferez tout votre possible pour protéger l’Ukraine, l’Europe et enfin le monde démocratique tout entier contre une agression autoritaire sanglante – et j’appelle à bloquer temporairement tous les comptes russes et biélorusses, à arrêter temporairement la participation des équipes et des joueurs russes et biélorusses à tous les événements internationaux d’esports, ainsi que l’annulation de tous les événements internationaux se tenant sur le territoire de la Russie et de la Biélorussie.

Nous sommes certains que ces actions motiveront les citoyens russes de stopper cette agression militaire disgracieuse de manière proactive ».

@riotgames @EA @Ubisoft Gameloft @wargaming_net

Right now russian troops are bombing Ukrainian cities and killing Ukrainians. Please help us stop this. Close your offices in russia! There’s no place for aggressor on the global technological map! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

Mykhailo Fedorov a également appelé des compagnies de l’industrie présentent en Russie à fermer leurs bureau, notamment Riot Games, Electronic Arts, Ubisoft et Wargaming. Précisons qu’Ubisoft a récemment adressé son soutien moral et financier à l’Ukraine dans un communiqué posté le 25 février dernier.

A l’heure actuelle, Sony et Microsoft n’ont toujours pas répondu à cette interpellation.