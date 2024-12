Ubisoft revient en vidéo sur Assassin’s Creed II à l’occasion du quinzième anniversaire du jeu

Voilà plus de quinze ans que la série Assassin’s Creed fait les beaux jours d’Ubisoft, et par extension le plus grand bonheur des fans des aventures d’Altair, Connor, Kassandra et compagnie. Et pour beaucoup d’entre eux, c’est surtout avec Ezio que leur amour de la saga est vraiment né, avec la sortie d’Assassin’s Creed II. Si le premier opus avait déjà été un phénomène, cette suite a fait passer la saga à un stade supérieur et cet épisode reste encore aujourd’hui l’un des préférés de la communauté. Pour fêter les quinze ans de sa sortie, Ubisoft a décidé de publier un petit documentaire qui revient sur les spécificités de cette aventure si spéciale.