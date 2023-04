Ubisoft+ Multi Access est désormais disponible sur les consoles Xbox

Même si le PlayStation Plus et le Xbox Game Pass sont désormais les deux abonnements phares du milieu, d’autres acteurs tentent de générer du profit sur ce modèle économique, comme Ubisoft et son Ubisoft+. Cet abonnement permet de jouer à des dizaines et des dizaines de jeux produits par Ubisoft, avec tous les titres des licences phares de l’éditeur comme Far Cry ou Assassin’s Creed, et il est désormais possible d’y accéder sur les consoles Xbox.