Ubisoft confirme son Ubisoft Forward du 12 juin à 19h avec Avatar: Frontiers of Pandora

Et Star Wars ?

On a donc désormais la confirmation que le prochain Ubisoft Forward aura lieu le 12 juin prochain, et ce à 19 heures, heure française. Vous pouvez donc l’ajouter à votre calendrier des conférences de l’été, qui est déjà bien rempli.

Un teaser pour la conférence a été publié dans la foulée, révélant ainsi trois jeux qui seront mis en avant. Naturellement, on retrouve Assassin’s Creed Mirage qui a dévoilé tout récemment sa date de sortie, ainsi que The Crew Motorfest, qui devrait également être l’un des hits de fin d’année pour l’éditeur. Mais Ubisoft montre surtout qu’il va enfin nous reparler d’Avatar: Frontiers of Pandora. Même si l’on sait que le jeu est prévu pour cette année fiscale, c’est tout de même un soulagement d’avoir enfin des nouvelles du titre.

Ubisoft tease évidemment d’autres surprises en plus des trois jeux mentionnés, avec sans doute un one more thing qui fera parler. On croise les doigts pour que ce soit le cas, et on se donne rendez-vous pour le 12 juin.