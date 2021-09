PlayStation Showcase : Quand et où suivre la conférence de ce soir ?

C’est le grand jour pour Sony, qui n’avait plus organisé de grosses conférences depuis l’an passé, si l’on écarte des State of Play plus ou moins majeurs. Une présentation qui est forcément très attendue au tournant par tous les passionnés de l’industrie, et qui devrait lever le voile sur le line-up à venir de la PS5, tout en n’oubliant pas la PS4 au passage. Voici comment suivre ce PlayStation Showcase, ainsi que ce qu’on peut en attendre.

Quand et où voir le PlayStation Showcase ?

Le PlayStation Showcase aura lieu ce soir, 9 septembre, à 22 heures. Il sera diffusé sur les canaux de diffusions traditionnels de Sony et PlayStation, à savoir la chaîne Twitch de la marque ainsi que sur YouTube.

L’événement devrait durer environ 40 minutes au total, soit à peu près la même durée que la présentation de l’année dernière à la même époque, si ce n’est que cette dernière durait légèrement plus longtemps à cause de la présentation de la console PS5.

Evidemment, si vous avez manqué le show, pas de panique, vous retrouverez l’ensemble des informations directement sur notre site, et ce dès que la conférence sera terminée. Vous trouverez ci-besoin des informations supplémentaires sur les jeux présentés, ainsi qu’un résumé de la conférence.

Qu’attendre du PlayStation Showcase ?

Etant donné que Sony a mis l’accent sur le nom de « PlayStation Showcase » plutôt que State of Play, il faut s’attendre à ce que la présentation s’attarde cette fois-ci sur plus de jeux first party pour la PS5. C’est à dire qu’il y a de grandes chances pour Horizon Forbidden West soit de la partie, tout comme Gran Turismo 7. Le doute plane encore sur la présence du prochain God of War, mais on espère revoir Kratos, ne serait-ce que brièvement.

Pour le reste, on reste dans la pure spéculation. Des jeux d’éditeurs tiers pourraient être présents, surtout ceux censés sortir prochainement, comme Deathloop, Call of Duty: Vanguard ou encore Kena: Bridge of Spirits. Il n’est pas non plus impossible que GTA V vienne nous montrer sa version PS5. Final Fantasy XVI et Hogwarts Legacy étaient présents au précédent show, mais rien ne permet de garantir leur présence cette année.

Dans les rêves les plus fous, on se prend à imagine la présence d’un Marvel’s Spider-Man 2, ou la présentation du jeu multijoueur de Naughty Dog, mais rien de tout cela n’a été confirmé. Il y a également des rumeurs autour d’un jeu retour d’Infamous, mais il vaut mieux être prudent vis à vis de ce genre de bruits de couloir.

Tout ce que l’on sait, c’est que le PS VR 2 sera aux abonnés absents. On s’attend donc à beaucoup de surprises, du moins on l’espère.