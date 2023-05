Twinsen’s Little Big Adventure : Des images, une version Switch confirmée et une démo à venir

Un petit vent de nostalgie dans le Direct

Le studio veut préserver le mystère car il est encore un peu tôt pour nous présenter l’étendue du remaster du premier épisode, mais il a tout de même tenu à être présent lors de l’AG French Direct pour nous montrer un premier extrait en pre-alpha, qui nous montre l’évolution du titre par rapport à sa première version il y a 30 ans, avec une portion du jeu qui est actuellement en plein travail pour être bientôt jouable.

Car vous l’aurez vu dans ce teaser, une démo est en chemin pour Twinsen’s Little Big Adventure. Elle devrait nous parvenir d’ici le mois de juin sur Steam. Restez donc à l’affût en wishlistant le jeu sur Steam afin d’être tenu au courant de l’arrivée de cette démo. De plus, une interview réalisée par nos soins autour du jeu arrivera très prochainement si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet.

Twinsen’s Little Big Adventure 1 & 2 devraient maintenant sortir sur PC et consoles dans le courant de l’année 2024. Bonne nouvelle, on apprend que parmi ces consoles, le titre devrait bel et bien être disponible sur Nintendo Switch.