Truck Driver s’élancera sur Nintendo Switch en novembre

Après avoir débarqué sur PC, Xbox One et PlayStation 4 l’année passée, la simulation de conduite de poids lourds Truck Driver prendra également la route sur Nintendo Switch. Le titre de Triangle Studios, édité par Soedesco, débarquera dès le 17 novembre sur la console portable.

Accompagnée d’un trailer de gameplay de pas moins de 10 minutes, cette version Nintendo Switch utilisera les spécificités de la console notamment son écran tactile et des commandes en fonction de l’inclinaison de la console.

Disponible en version dématérialisée mais également physique, vous pourrez obtenir Truck Driver pour 49,99€ sur Nintendo Switch, soit tout de même 10€ de plus que les autres versions. De quoi y réfléchir à deux fois avant d’investir !

Pour rappel, Truck Driver est déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4 et sortira le 17 novembre 2020 sur Nintendo Switch