Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Shady Part of Me. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Platine

Tous les Autres

Obtenir tous les trophées

Or

Qu’est-ce qui m’a poussée ?

Terminer l’introduction.

Mon long rêve

Terminer le chapitre 1.

Ma faute

Terminer le chapitre 2.

Mon objectif

Terminer le chapitre 3.

Moi

Terminer l’histoire.

Terminer l’histoire. TU PEUX LE FAIRE

Récupérer tous les origamis dans le prologue.

PARFAIT

Ornithologue du papier.

Elle est partie où ?

Après toi ! Non, après toi ! J’insiste !

Saut de la foi

Ne pas rembobiner durant la cinquième énigme des coulisses.

Argent

ESSAIE ENCORE

Récupérer tous les origamis dans le chapitre 1.

JUSTE UN CONSEIL

Récupérer tous les origamis dans le chapitre 2.

UN OBJECTIF CLAIR

Récupérer tous les origamis dans le chapitre 3.

TRÈS BIEN

Récupérer tous les origamis dans le chapitre 4.

TRÈS BIEN

Entendre l’Autre pour la première fois.

Respire

Prendre un moment pour respirer lorsqu’on le conseille.

