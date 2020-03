Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu One Piece Pirate Warriors 4. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Le cinquième Empereur de la mer

Vous avez obtenu tous les trophées

Vous avez obtenu tous les trophées Deux des Quatre Empereurs bloquent le chemin

Vous avez terminé l’introduction du mode histoire

Vous avez terminé l’introduction du mode histoire La marque de mes amis

Vous avez terminé l’arc Alabasta du mode histoire

Vous avez terminé l’arc Alabasta du mode histoire Déclaration de guerre

Vous avez terminé l’arc Enies Lobby du mode histoire

Vous avez terminé l’arc Enies Lobby du mode histoire Les temps changent

Vous avez terminé l’arc Bataille de Marine Ford du mode histoire

Vous avez terminé l’arc Bataille de Marine Ford du mode histoire Coupe du Serment d’allégeance

Vous avez terminé l’arc Entrée dans le Nouveau Monde du mode histoire

Vous avez terminé l’arc Entrée dans le Nouveau Monde du mode histoire En avant pour le pays des Wa !

Vous avez terminé l’arc Île Tougato du mode histoire

Vous avez terminé l’arc Île Tougato du mode histoire Un nouveau départ

Vous avez terminé l’arc Pays des Wa (exclusif au jeu) du mode histoire

Vous avez terminé l’arc Pays des Wa (exclusif au jeu) du mode histoire Aventures à l’aube

Vous avez terminé une bataille du rang « East Blue » du mode trésor

Vous avez terminé une bataille du rang « East Blue » du mode trésor Grand Line, un monde impitoyable

Vous avez maintenant accès au rang « Grand Line » du mode trésor

Vous avez maintenant accès au rang « Grand Line » du mode trésor Le nom de cette mer est…

Vous avez terminé la bataille décisive du rang « Nouveau Monde » du mode trésor

Vous avez terminé la bataille décisive du rang « Nouveau Monde » du mode trésor Supernovae

Vous avez obtenu le grade de bataille S pour la première fois

Vous avez obtenu le grade de bataille S pour la première fois Un trésor inestimable

Vous avez complété au moins 25 % de la galerie

Vous avez complété au moins 25 % de la galerie L’arbre de la connaissance

Vous avez complété au moins 75 % de la galerie

Vous avez complété au moins 75 % de la galerie Pirates fortunés

Vous avez collecté un total de 100 millions de berrys ou plus

Vous avez collecté un total de 100 millions de berrys ou plus Chasseur de primes

Vous avez collecté 50 types de pièces ou plus

Vous avez collecté 50 types de pièces ou plus Je veux 10 personnes

Vous avez débloqué 10 personnages jouables ou plus

Vous avez débloqué 10 personnages jouables ou plus Armada grandiose

Vous avez débloqué 30 personnages jouables ou plus

Vous avez débloqué 30 personnages jouables ou plus Amis

Vous avez atteint le niveau d’équipage maximum d’un personnage

Vous avez atteint le niveau d’équipage maximum d’un personnage Famille

Vous avez atteint le niveau d’équipage maximum de 20 personnages ou plus

Vous avez atteint le niveau d’équipage maximum de 20 personnages ou plus Épreuve fantastique

Vous avez obtenu 1 compétence

Vous avez obtenu 1 compétence La voie d’Ashura

Vous avez obtenu 20 compétences

Vous avez obtenu 20 compétences On fonce !

Vous avez atteint le niveau maximum d’une des compétences

Vous avez atteint le niveau maximum d’une des compétences Classement des pirates

Vous avez atteint le niveau maximum de progression d’action d’un personnage

Vous avez atteint le niveau maximum de progression d’action d’un personnage Les qualités d’un roi

Vous avez débloqué toutes les techniques spéciales d’un personnage

Vous avez débloqué toutes les techniques spéciales d’un personnage Un pas vers le rêve

Vous avez débloqué toutes les îles de la Carte du départ

Vous avez débloqué toutes les îles de la Carte du départ Ruée téméraire

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type puissant pour la première fois

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type puissant pour la première fois La vitesse de l’éclair

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type rapide pour la première fois

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type rapide pour la première fois Sophistication

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type technique pour la première fois

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type technique pour la première fois Vents rudes et vagues rugissantes

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type aérien pour la première fois

Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type aérien pour la première fois Je m’échauffe !

Vous avez utilisé une technique spéciale pour la première fois

Vous avez utilisé une technique spéciale pour la première fois Mourir pour la cause

Vous avez terrassé votre premier ennemi lors d’une Explosion d’énergie

Vous avez terrassé votre premier ennemi lors d’une Explosion d’énergie Gear 4

Vous avez terrassé votre premier ennemi pendant un changement de forme

Vous avez terrassé votre premier ennemi pendant un changement de forme Sky Walk

Vous avez passé au moins 10 secondes dans les airs sans toucher le sol

Vous avez passé au moins 10 secondes dans les airs sans toucher le sol Ennemi certifié puissant

Vous avez utilisé des techniques spéciales 10 fois lors d’une bataille

Vous avez utilisé des techniques spéciales 10 fois lors d’une bataille Seul parmi mille

Vous avez terrassé 1 000 ennemis lors d’une bataille

Vous avez terrassé 1 000 ennemis lors d’une bataille Énergie du cola

Vous avez utilisé la charge puissante 1 000 fois au total

Vous avez utilisé la charge puissante 1 000 fois au total Le pouvoir de détruire le monde

Vous avez terrassé 10 000 ennemis au total lors d’une Explosion d’énergie

Vous avez terrassé 10 000 ennemis au total lors d’une Explosion d’énergie La créature la plus puissante du monde

Vous avez terrassé 100 000 ennemis au total

Vous avez terrassé 100 000 ennemis au total Le roi de la destruction

Vous avez détruit 1 000 objets du décor au total

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.