Tripwire Interactive : John Gibson démissionne de son poste de PDG suite à son tweet anti-avortement

Depuis le week-end dernier, Tripwire Interactive est dans la tourmente suite à la publication d’un tweet anti-avortement de son président, John Gibson, au point que le studio de développement derrière Maneater a annoncé vouloir mettre immédiatement fin à sa collaboration avec l’éditeur américain.

Face à cette tempête médiatique qui ne cesse de s’intensifier, la société basée à Roswell (Géorgie) réagit en officialisant la démission de John Gibson de son poste de PDG avec effet immédiat.

Alan Wilson prend temporairement les commandes

Dans son communiqué diffusé sur son site officiel, la firme explique que « les propos de John Gibson ne reflètent pas l’opinion de Tripwire Interactive en tant qu’entreprise. Ses déclarations ne tiennent pas compte des valeurs de toute notre équipe, de nos partenaires et d’une grande partie de notre communauté. Notre équipe de direction est profondément désolée et est unie dans son engagement à prendre des mesures rapides afin de favoriser un environnement de travail plus positif. »

Toujours d’après l’éditeur, c’est le co-fondateur et actuel vice-président de Tripwire Interactive, Alan Wilson, qui prend la place de PDG par intérim.

Présent dans l’entreprise depuis sa création en 2005, il « travaillera avec le reste de l’équipe de direction pour prendre des mesures qui répondront aux préoccupations des employés et des partenaires, notamment en organisant une réunion publique à l’échelle de l’entreprise et en favorisant un dialogue ouvert avec la direction de Tripwire et tous ses employés. »