Trial by Teng : une vision en VR de la vie après la mort par Charm Games

Développé par les créateurs des jeux FORM et Twilight Path, d’autres expériences de type jeu d’aventure en réalité virtuelle, Charm Games nous propose cette fois-ci un petit tour chez les morts afin de faire ami-ami avec les différents résidents du territoire.

Qui refuserait une petite virée chez les morts ?

Disponible via le SteamVR et l’Occulus Rift, ce nouveau jeu nous emmène en territoire inconnu à l’ambiance assez décalée qui sera synonyme de plusieurs rencontres avec des personnages aux apparences et aux personnalités loufoques. Le titre ne nous offre pas seulement une expérience narrative puisque plusieurs puzzles viendront perturber l’avancée du personnage principal. En effet, on ne revient pas d’entre les morts aussi facilement !

Le but de notre avatar sera alors de récupérer ses amis, eux aussi éparpillés sur ce territoire, pour finalement s’échapper en empruntant le portail des enfers et rejoindre le monde des vivants. Aucune date de sortie précisée pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre avant de pouvoir mettre les mains sur Trial by Teng.