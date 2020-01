Trails of Cold Steel III sur PC le 23 mars et des objets gratuits sur Switch

Sorti sur PlayStation 4 en octobre dernier, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III avait frappé fort en proposant une traduction française. La série est ainsi devenue bien plus abordable pour nos contrées et nous a gratifié d’un troisième volet exceptionnel, à l’image des deux premiers jeux. Mais si vous ne disposez pas de la console de Sony, patience, il sera bientôt accessible sur d’autres supports.

Sur PC et Switch dans les prochains mois

Il y a donc deux rendez-vous à noter si vous n’avez pas encore craqué sur ce très bon JRPG. Le premier, c’est l’arrivée de Trails of Cold Steel III sur Switch pour ce printemps 2020. On aura également droit à une version physique avec une Extracurricular Edition qui regroupe le jeu, un mini artbook, une carte lenticulaire animée et une couverture réversible, le tout, déjà disponible en précommande.

La bonne nouvelle, c’est que cela s’accompagnera de quelques bonus gratuits en jeu. NIS America annonce qu’il y aura pas moins de 26 objets cosmétiques gratuits qui seront intégrés à cette mouture Nintendo. Cela comprendra notamment les costumes Rean’s Unspeakable et Juna’s Lloyd Bannings.

L’autre rendez-vous à noter, c’est le 23 mars 2020, date à laquelle The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III débarquera sur PC via Steam et GOG. Cette version a été développée par Engine Software et PH3 Games et les premiers acheteurs auront droit à un contenu cosmétique en plus s’ils craquent avant le 30 mars.

Trails of Cold Steel III est actuellement disponible sur PS4. Il fait partie de notre sélection des meilleurs RPG de 2019. Vous pouvez aussi consulter toutes les sorties RPG de 2020.