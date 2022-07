Tower of Fantasy : Monde ouvert, gacha, période de sortie… Tout savoir sur le Genshin-like en vidéo

Le succès de Genshin Impact a fait des émules, et Tower of Fantasy compte bien surfer sur cet engouement autour du jeu de HoYoverse, puisqu’il s’apprête à sortir sa version globale dans quelques mois. Misant plus sur l’action et sur la dimension sociale, avec une dimension proche d’un MMO, le titre veut séduire les amateurs de gacha sur la durée.

Déjà disponible en Chine depuis un moment maintenant, le titre va prochainement arriver en Occident, et même en français. C’est donc le bon moment pour faire un récapitulatif sur tout ce que l’on sait autour de Tower of Fantasy, avec une nouvelle vidéo qui revient sur toutes les caractéristiques du jeu.

Tower of Fantasy sortira cet automne sur PC, iOS et Android. Les préinscriptions sont déjà ouvertes.