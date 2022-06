Tower of Fantasy : Les préinscriptions sont désormais ouvertes pour la sortie mondiale

Genshin Impact a donné pas mal d’idées à de nombreux studios à travers le monde, surtout les studios asiatiques, et le premier vrai concurrent du jeu de HoYoverse s’apprête enfin à débarquer chez nous. Tower of Fantasy s’était déjà fendu d’une bêta fermée il y a peu de temps pour préparer son arrivée en Occident, mais ça y est, il semble être fin prêt puisque l’on apprend aujourd’hui l’ouverture des préinscriptions pour le jeu.

La version française du jeu débarque bientôt

Le lancement de la version globale de Tower of Fantasy ne devrait plus trop tarder puisqu’il est maintenant prévu pour le troisième trimestre 2022. Avant cela, il est d’ores et déjà possible de se préinscrire pour recevoir des récompenses, qui vont varier en fonction du nombre de préinscriptions :

500 000 joueurs : Cadre d’Astra x1, Nucléus noir x2, Pain complet x10, Or x2888

1 million de joueurs : Titre limité x1, Nucléus noir x3, Poulet frit x10, Batterie d’arme III x4

1,5 million de joueurs : Noyau doré x3, Avatar : Zeke x1, Viande grillée x10, Or x3888

2 millions de joueurs : Peinture de jetpack : Orion x1, Noyau doré x3, Poisson grillé croustillant x10, Batterie d’arme III x4

2.5 millions de joueurs : Tenue : Sable étoilé x1, Noyau doré x4, Thé aux noix x10, Or x6888

On nous confirme au passage que le jeu sera bien traduit en français, et que les versions Steam et Epic Games Store sont désormais listées. Pour rappel, le jeu sortira aussi et avant tout sur mobiles via le Google Play Store et l’App Store.

Pour fêter le début des préinscriptions, on a droit à une nouvelle bande-annonce (traduite en français), qui fera monter un peu plus l’attente autour de cet action-RPG en monde ouvert, où l’on pourra créer notre propre personnage et qui disposera d’un multijoueur assez poussé, proche de ce que l’on peut retrouver dans un MMO.