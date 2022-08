Tower of Fantasy est disponible, voici comment le télécharger gratuitement

C’est enfin le grand jour pour Tower of Fantasy. Sorti il y a quelques mois en Chine, le titre de Hotta Studio nous parvient enfin dans sa version globale, et s’apprête à empiéter sur le terrain de Genshin Impact, l’autre grand action-RPG gacha du moment. Fort d’une grand campagne de communication, le jeu était très attendu et a réussi à collecter des millions de préinscription de quoi s’assurer un lancement qui devrait faire beaucoup de bruit. Et ça y est, après des mois d’attente, Tower of Fantasy est enfin disponible.

Tower of Fantasy, qu’est-ce que c’est ?

Pour celles et ceux qui découvriraient le jeu, Tower of Fantasy est un action RPG en monde ouvert avec un un univers de type science-fiction, où l’on incarne un avatar que l’on peut entièrement personnaliser.

Le jeu possède un système de gacha pour obtenir de nouvelles armes, notamment des Simulacres, qui permettent de revêtir l’apparence d’autres combattants et qui sont évidemment plus rares que les armes traditionnelles.

Le titre met aussi en place une dimension presque MMO, étant donné qu’il est possible de croiser d’autres joueurs et joueuses dans le monde, tandis que le multijoueur est très encouragé, notamment avec des World Boss redoutables.

Comment télécharger Tower of Fantasy ?

Tout ça, vous pouvez le découvrir aujourd’hui, et surtout gratuitement. Le jeu est accessible sur mobiles et PC, et vous pouvez télécharger le client de Tower of Fantasy en vous rendant sur le site officiel du titre.

Vous devrez ensuite choisir l’endroit où installer le jeu (sur PC), et créer votre compte, puis choisir votre serveur avant de vous lancer dans la partie.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus. Il sera très régulièrement mis à jour, et ce dès aujourd’hui, avec plein d’articles et de guides qui vous aideront à faire vos premiers pas en jeu et à mieux le comprendre. Vous pouvez donc revenir régulièrement sur le guide complet pour découvrir nos nouveaux articles dans les heures et jours à venir.

Tower of Fantasy sera disponible sur PC, iOS et Android dès demain.