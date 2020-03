La production de la saison 2 de The Witcher mise en pause à cause du coronavirus

Si vous suivez un peu l’actualité des séries, vous savez probablement que l’épidémie qui nous frappe engendre l’arrêt de tournage de nombreuses séries à travers le monde. Forcément, cela impacte aussi les productions Netflix et notamment The Witcher, qui nous intéresse un peu plus ici.

Geralt met son masque

Alors que l’équipe venait tout juste de trouver son Vesemir et qu’elle était actuellement en plein tournage de la saison 2 du show, une pause a été décidé afin de ne pas mettre les équipes en danger face au virus.

Variety révèle que la saison 2 était actuellement tourné en Grande-Bretagne, et que, par mesure de précaution, le tournage serait mis entre parenthèse durant deux semaines. Etant donné que cette saison était prévue pour 2021, une pause de deux semaines ne devrait pas trop lui porter préjudice.